Ab sofort geht es nur noch mit negativem Test zum Stadtrat Leuna

Leuna/MZ - Der Leunaer Stadtrat möchte die Sitzungen seiner Gremien angesichts des steigenden Infektionsgeschehens möglichst sicher für alle Beteiligten gestalten. Deshalb stand im jüngsten Stadtrat die Einführung der 3G-Regel auf der Tagesordnung. Die Fraktion Bündnis für Leuna/FDP/STATT-Partei hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Der Rat entschied sich jedoch nicht für das 3G-Modell, berichtet der Stadtratsvorsitzende Daniel Krug (FDP).

Stattdessen muss sich ab sofort jeder auf das Coronavirus testen, der an einer Sitzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der einzelnen Ortschaftsräte teilnehmen möchte - unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus. Das gilt für die Mitglieder der Gremien und Verwaltungsmitarbeiter ebenso wie für Gäste. „Auch Geimpfte können das Virus übertragen, daher haben wir uns für diese Variante entschieden“, so Krug. Nach einer großen Debatte habe die Mehrheit der Räte dem Beschluss zugestimmt. „Es ist ein schwieriges Thema, bei dem man nicht alle mitnimmt. Da kann man diskutieren, wie man will“, fasst Krug zusammen.

Die erste Sitzung, für die die neue Regel gilt, ist der Finanzausschuss an diesem Donnerstag, 2. Dezember, kündigt Leunas Hauptamtsleiter Ekkehard Lörzer auf Nachfrage an. Die Stadtverwaltung stellt die Tests und gibt diese vor Ort an alle Beteiligten aus. „Wir beginnen eine halbe Stunde bevor der Ausschuss anfängt, mit den Testungen.“ Für die Ausgabe der Tests seien die Protokollanten zuständig. Die Anwesenden führen dann vor Ort einen Selbsttest durch und dürfen bei negativem Ergebnis an der Veranstaltung teilnehmen. Es werde auch eine Anwesenheitsliste geführt, so Lörzer.

Bei den Sitzungen des Merseburger Stadtrates und seiner Ausschüsse haben sich bereits seit dem 22. November alle Anwesenden direkt vor Sitzungsbeginn selbst getestet - ebenfalls unabhängig davon, ob jemand geimpft oder genesen war.