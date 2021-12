93 Bienenvölker in Braunsbedra gestohlen

Imker Ralf Kolbe wurde die Hälfte seines Bestands an Bienenvölkern gestohlen.

Braunsbedra/MZ - Die Familien-Wanderimkerei Kolbe aus Roßla in Mansfeld-Südharz existiert seit den 60er Jahren. In dieser Zeit gab es auch Rückschläge, doch nie in diesem Ausmaß. 93 Bienenvölker und 50 Ableger für eine neue Genetik wurden vom Standort Braunsbedra gestohlen. Chef Ralf Kolbe schätzt den Schaden auf 30.000 bis 35.000 Euro.

„Es handelt sich um die Hälfte meines Bestandes. Auch sind meine gesamten Königinnen-Zuchtergebnisse mit weg“, sagt er. Entdeckt hat der Roßlaer den Diebstahl am Wochenende. Wann genau der geschah, ist unbekannt. Wegen der Entfernung von 80 Kilometern von seinem Zuhause bis ins Geiseltal war der Imker zuletzt Ende des Sommers vor Ort und bereitete die Bienenvölker für die Wintersaison vor.

„Ich war total erschrocken, ja geschockt“, beschreibt Ralf Kolbe den Moment, als er nun den leeren Platz sah. Der sei von der Straße aus nicht einsehbar gewesen. „Man muss da schon gezielt hingehen.“ Für den Abtransport so vieler Bienen brauche es dann schon einen Lkw, „oder man muss mehrmals kommen“, meint der Fachmann.

Nun zeigt sich der Roßlaer zwiegespalten. Auf der einen Seite sei der Standort Braunsbedra wegen der seltenen Akazien für ihn so wichtig. Es sei im weiten Umkreis die einzige Möglichkeit, neben cremigem auch einen flüssigen und vor allem sortenreinen Honig zu ernten. Dafür habe er einen Kundenstamm.

Deshalb wandere er das Geiseltal schon seit mehreren Jahren an. Und seit zwei Jahren nutze er diesen Platz als Winterstandort, um im Frühjahr bei der Blüte gleich seine Bienen vor Ort zu haben. Gerade für 2022 habe er große Erwartungen an den Ertrag gehegt, weil nach zwei trockenen Jahren endlich wieder die Feuchtigkeit stimmte.

Auf der anderen Seite denke er: „Das ist mir eine Lehre. Nie wieder stelle ich Völker so weit weg auf.“ Zumal er für den Wiederaufbau eines so großen Bestandes schätzungsweise ein Jahr brauche. Sein Fazit: „Das ist jetzt für mich ein total heikler Platz.“ Natürlich gebe es technische Möglichkeiten der Überwachung. Aber die seien sehr teuer.