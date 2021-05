60 Jahre verheiratet: Ein Waschbrett zur Hochzeit

„Warum wir damals so kurz vor Weihnachten geheiratet haben, das kann ich wirklich nicht sagen.“ Ingeborg Heimbach aus Branderoda lacht fröhlich. Ihre Freundin habe damals im Oktober geheiratet. „Und ich wollte einfach noch im selben Jahr unter die Haube.“ Das war am 22. Dezember vor 60 Jahren. Kennengelernt hatten sich Schlosser Günter (82) und Ingeborg (79), die junge Frau aus der Landwirtschaft, zwei Jahre zuvor beim Tanz im Müchelner Volkshaus. Zum Polterabend war damals das ganze Dorf gekommen.

Rund 30 Gäste waren bei der Hochzeitsfeier mit Gänse- und Schweinebraten dabei. Zum Diamantjubiläum gab es eine ähnliche Schokoladenhochzeitstorte wie vor 60 Jahren. „Mein Hochzeitskleid damals war wunderschön - aus türkisfarbener Pariser Seide und mit Perlen bestickt. Leider gibt es kein Foto von unser Hochzeit.“

Die Geschenke, die das Paar zur Hochzeit bekam, sollten wohl absichern, dass Ingeborg ihren Hausfrauenpflichten gut nachkommen konnte. Zumindest ließen das Waschbrett und die Wäscherolle, die sie geschenkt bekamen, so etwas erahnen. „Schauen Sie mal, diese Rotweingläser“, sagt Ingeborg Heimbach. „Wunderschön. Die haben wir auch zur Hochzeit bekommen, und noch nie hat jemand daraus getrunken.“

Beinahe so lange wie die Heimbachs miteinander verheiratet sind, sind sie auch Leser der MZ beziehungsweise der „Freiheit“. „Das ist morgens nach dem Frühstück das Erste. Das gehört einfach dazu“, strahlt Günter Heimbach. Was er am liebsten lese? „Alles“, antwortet seine Frau und er nickt. „Ich lese wirklich alles - von der ersten bis zur letzten Seite.“ Und seine Frau bekommt einen Extraservice. „Ich bekomme jeden Morgen vorgelesen. Das macht mein Mann prima“, lobt die 79-Jährige. (mz)