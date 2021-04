58 Neuinfektionen - Inzidenzwert von 255,14

Am Montag sind im Saalekreis 58 Neuinfektionen gemeldet worden, so die Kreisverwaltung. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 255,14. Aktuell gibt es 789 infizierte Personen in der Stadt. Seit Beginn der Pandemie gibt es im Saalekreis 8.980 infizierte Personen, davon sind 7.897 wieder genesen. Die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus beträgt 294. Im Saalekreis sind bisher 31.702 Erstimpfungen und 11.136 Zweitimpfungen erfolgt. (mz)