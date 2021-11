44-Jähriger begeht in Teutschenthal Unfallflucht und verunglückt wenig später schwer

Teutschenthal - Am Samstagabend hat sich gegen 20.30 Uhr im Einmündungsbereich im Teutschenthaler Ortsteil Eisdorf Am Gewerbepark II ein Unfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein Pkw ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und beging anschließend Unfallflucht. Es entstand Sachschaden.

Wenige Minuten später wurde ein Unfall im Bereich Köllme gemeldet. Ein Pkw war in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Leitpfosten und anschließend frontal gegen ein Verkehrszeichen gekracht. Danach überschlug sich das Auto und kam nach mehr als zehn Metern auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Fahrer wurde aus dem Wagen auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 44-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Pkw handelte es sich um das in Eisdorf vom Unfallort geflüchtete Fahrzeug. An dem Wagen entstand Totalschaden. Die Ermittlungen dauern an. (mz/agy)