25 Bauvorhaben im Saalekreis: Hier wird im Sommer gebaut, gehämmert und saniert

Investition Kreis verbaut in den kommenden Wochen 1,6 Millionen Euro in seinen Schulen. Einige Projekte werden aber nicht bis Ende August fertig.

Merseburg/MZ - Wenn die Kinder und Jugendlichen in den großen Ferien weilen, kehrt in den Schulen nur sehr selten wirklich Ruhe ein. Denn die Schulträger nutzen die freie Zeit in der Regel, um Baumaßnahmen durchzuführen. So hält es auch der Saalekreis in den meisten seiner 25 weiterführenden Schulen. Insgesamt 25 Bauvorhaben laufen dort in diesem Sommer, nicht alle sollen bis zum Ferienende abgeschlossen sein. So plant der Kreis etwa, dass die teuersten Arbeiten am Haus 1 des Querfurter Gymnasiums erst im März 2022 abgeschlossen sind.

Den zweitgrößten Einzelbetrag investiert der Saalekreis in das Schülerwohnheim in Leuna

Mit geplanten Kosten von über einer halben Million schlucken sie fast ein Drittel des Gesamtetats von 1,6 Millionen Euro, den der Kreis für die Sommerferien eingeplant hat. Insgesamt kosten die Arbeiten im Schulgebäude am Nemsdorfer Weg bis zur Fertigstellung sogar knapp zwei Millionen Euro. Von dem Geld erhält das Haus unter anderem eine neue Wärmedämmung, Fenster und Türen. Auch die Treppen werden laut Kreis erneuert. Zudem wird die alte Heizungsanlage aus und eine neue eingebaut.

Letztere Maßnahme soll bereits im Oktober, also vor dem Winter, abgeschlossen sein. Den zweitgrößten Einzelbetrag investiert der Saalekreis in das Schülerwohnheim in Leuna. Das Haus, in dem vor allem Auszubildende der Berufsschule untergebracht sind, erhält für 350.000 Euro während der Ferien und 510.000 Euro insgesamt bis November eine neue wärmegedämmte Fassade. Zudem ist die Dachsanierung und eine Kellertrockenlegung geplant.

Sanierung der Sekundarschule in Höhnstedt kommt immerhin auf 5,6 Millionen Euro

Mit 300.000 Euro in den Sommerferien folgt dann der Klassiker unter den Schulbauprojekten im Saalekreis – die bereit seit dem Jahr 2017 laufende Sanierung des Burggymnasiums Wettin, konkret der Mittelburg. Hier stehen noch bis zum kommenden Frühjahr Dach-, Fassaden und Zimmererarbeiten auf dem Programm. Zudem ist der Innenausbau geplant, inklusive Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten. Die Gesamtkosten für die Sanierung des Burggymnasiums Wettin belaufen sich mittlerweile auf 15,8 Millionen Euro.

Die Sanierung der Sekundarschule in Höhnstedt kommt immerhin auf 5,6 Millionen Euro. Hier sollen während der Sommerferien unter anderem die Grundleitungen im Bereich des Schulhofs sowie das zweite Obergeschoss und die Toiletten im Erdgeschoss fertiggestellt werden.

In Bad Dürrenberg beginnt dagegen im August mit dem Rohbau das nächste Großprojekt

Die übrigen Bauvorhaben nehmen sich dagegen, zumindest was die geplante Summe während der Ferien angeht, bescheiden aus. In den Sekundarschulen in Merseburg (Goethe), Braunsbedra und Gröbers sollen etwa die elektrischen Anlagen überprüft werden. In der Gemeinschaftschule in Zöschen wird die Heizungsanlage repariert. Hinzu kommen einige Malerarbeiten.

In Bad Dürrenberg beginnt dagegen im August mit dem Rohbau das nächste Großprojekt. Die Borlachschule erhält bis zum kommenden Herbst für 2,8 Millionen Euro zusätzliche Klassenräume, um dem gewachsenen Schülerzustrom nach der Umstellung von Sekundar- auf Gemeinschaftsschule gerecht zu werden. Die „Quer-Bunt“ in Querfurt ist zwar Sekundarschule geblieben, doch auch hier gab es zusätzlichen Raumbedarf. Der Neubau der zwei Zimmer geht laut Kreis in die Endphase und soll bis September fertig sein.