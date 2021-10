23-Jährige bei Wohnungsbrand in Osmünde verletzt

Kabelsketal/DUR – Bei einem Wohnungsbrand in Kabelsketal, Ortsteil Osmünde, ist am Freitagnachmittag eine 23 Jahre alte Frau verletzt worden. Laut Polizei war in ihrer Wohnung gegen 14.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das die komplette Wohnung unbewohnbar machte.

Die 23-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die übrigen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.