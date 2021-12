155 Verstöße bei Geschwindigkeitskontrollen im südlichen Sachsen-Anhalt

Weißenfels/Halle (Saale)/Bad Lauchstädt/Querfurt/MZ - Die Polizei hat am Mittwoch im südlichen Sachsen-Anhalt mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Laut den Beamten wurden Bundes- und Landstraßen sowie Autobahnen kontrolliert. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Einhaltung der zugelassenen Höchstgeschwindigkeiten. Dabei gab es insgesamt 155 Verstöße bei 683 gemessenen Fahrzeugen.

Im Stadtgebiet Weißenfels wurde auf der B91 gemessen. Dabei verstießen 115 Fahrzeuge gegen die vorgegebene Geschwindigkeit. Das schnellste Fahrzeug fuhr 130 Stundenkilometer. In Halle fuhr bei 1.012 gemessenen Fahrzeugen ein Pkw zu schnell. Bei 368 gemessenen Fahrzeugen in Bad Lauchstädt verstießen 17 Autos gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf der Landstraße 172 in Querfurt gab es zwei Verstöße.

Die Kontrollen auf den Autobahnen 9, 14 und 38 ergaben 20 Verstöße.