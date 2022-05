1.200 neue Arbeitsplätze in geplantem Gewerbegebiet im Saalekreis

Mit dem „Airportpark 2“ soll in Ermlitz ein 200.000 Quadratmeter großes, nachhaltiges Gewerbegebiet entstehen. Welche Pläne der Investor hat.

Ermlitz/MZ - Rund 1.200 neue Arbeitsplätze sollen künftig in der Gemeinde Schkopau entstehen. Denn am Rande von Ermlitz, an der Bundesstraße 6 zwischen Großkugel und Schkeuditz, soll ein neues Gewerbegebiet entwickelt werden. Die Gemeinde erhofft sich dadurch eine Stärkung ihres Wirtschaftsstandortes. Vor anderthalb Jahren hatte der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet mit dem Namen „Airportpark 2“ beschlossen. Im jüngsten Bauausschuss stellte Carsten Schicht von der Firma VGP diesen nun vor. VGP kümmert sich als Investor sowohl um die Planung, als auch um den Bau und wird anschließend Gebäudeeigentümer bleiben und die Gewerbeflächen vermieten.