Polizei rettet sechs Hundewelpen auf der A 4

Nossen - Sechs eingesperrte Hundewelpen hat die Polizei am Donnerstag auf der A 4 bei Nossen in Sachsen aus einer Notsituation gerettet. Die kleinen Yorkshire Terrier waren in einer Katzenbox untergebracht und waren weder mit Wasser noch mit Futter versorgt. Das hat die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitgeteilt.

Beamte einer gemeinsamen Fahndungsgruppe hatten am Mittag einen Mercedes kontrolliert. Im Kofferraum fanden sie die etwa neun Wochen alten Hundewelpen. Ausreichende Papiere zu den Hunden konnte der Fahrer des Mercedes, ein 49-jähriger Niederländer, nicht vorweisen. Laut Polizei hatte der Mann angegeben, die Vierbeiner in Polen geschenkt bekommen zu haben. Er selbst sei auf dem Weg in die Niederlande gewesen, um sie dort weiterzuverschenken.





Die Beamten stellten die Yorkshire Terrier sicher und übergaben sie in die Obhut eines Tierheims. Gegen den 49-Jährigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. (mz)