Polizei in Thüringen soll Einhaltung der 2G-Regel kontrollieren

Erfurt/dpa - Innenminister Georg Maier (SPD) sieht die Polizei bei der Kontrolle der verschärften Corona-Regeln in Thüringen in einer unterstützenden Rolle. Die Einhaltung der 2G-Regel zu überprüfen, sei zunächst Sache von Veranstaltern und den kommunalen Behörden, sagte Maier auf dpa-Anfrage. Bei der 2G-Regel haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Bereichen. Die Polizei werde anlassbezogen agieren und dabei auch auf die Umsetzung der Regeln achten, sagte Maier weiter.

Als Beispiele nannte er Demonstrationen oder Fälle, in denen die Polizei wegen Ruhestörung oder anderer Vorkommnisse zu Feiern oder Partys gerufen werde. Aktive Kontrollpunkte der Polizei seien nicht geplant. Die Polizei hatte bereits während der Corona-Wellen im vergangenen Jahr, bei denen es teilweise starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens gab, die kommunalen Ordnungsbehörden und Gesundheitsämter unterstützt.

Die Landesregierung hat am Dienstag eine 2G-Pflicht für weite Teile des öffentlichen Lebens beschlossen, die noch in dieser Woche von den Kommunen umgesetzt werden soll. Dazu gehören Gaststätten, Hotels, Veranstaltungen und Sport- und Feizeitbereiche. Zutritt hat dort nur noch, wer geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen ist. Thüringen ist neben Sachsen und Bayern das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Bundesländer mit hohen Infektionszahlen.