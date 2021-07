Passant bedroht Bauarbeiter in Erfurt mit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann in Erfurt einen Bauarbeiter bedroht (Symbolbild).

Erfurt/dpa - Eine Aufforderung zum Wechsel der Straßenseite ist in Erfurt gewaltsam eskaliert: Als ein Bauarbeiter einen Passanten am Montagnachmittag dazu aufforderte, die Straßenseite zu wechseln, habe dieser eine Schreckschusswaffe gezogen und den Bauarbeiter bedroht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Andere Anwesende hätten dem 42 Jahre alten Passanten die Waffe abgenommen.

Daraufhin zettelte der Mann an der Baustelle auf einem Supermarktparkplatz in der Eislebener Straße eine Rangelei mit dem 49 Jahre alten Bauarbeiter an und verletzte ihn leicht. Die Polizei beschlagnahmte die Waffe.