Ostern auf dem Straußenhof Stichelsdorf: Was die Tiere so besonders macht

Stichelsdorf/MZ - Gleich am Eingang zum Hof von Sabine Scholz im Saalekreis-Ort Stichelsdorf grüßen dieser Tage Ostereier an einem kleinen Baum. Wobei er noch kleiner wirkt, als er ist, weil die bunt gestalteten Ovale so riesig sind. Mehr noch: Die größten Eier, die es heute im Vogelreich gibt, hängen hier. Denn sie stammen von Straußen. Sabine Scholz hält die besonderen Vögel, die freilebend heute fast nur noch in den Grassteppen in Ost- und Südafrika südlich der Sahara vorkommen, seit beinahe 20 Jahren in dem kleinen Ort.