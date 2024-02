Magdeburg/Halle (Saale). - Das NDR-Magazin "Markt" hat eine neue Masche auf Amazon, Ebay und weiteren Online-Shopping-Anbietern aufgedeckt.

Bei dem "Dreiecksbetrug" bieten Fake-Shops oder gehackte Verkäufer-Accounts Produkte an, die eigentlich nicht in deren Besitz sind. Falls Käufer dann bei einem derartigen Fake-Shop Waren bestellen, ordern die Betrüger das gleiche Produkt bei einem richtigen Online-Shop im Namen des arglosen Käufers. Die gekaufte Ware wird also an die Kunden erst einmal verschickt.

Lesen Sie auch: Amazon-Betrugsmasche: Vorsicht vor Gutscheinen im Supermarkt

Dreiecksbetrug oft nach einiger Zeit erst bemerkbar

Allerdings wird nicht beim eigentlichen legalem Online-Shop bezahlt, sondern das Geld erhalten die Betrüger durch den Kauf über den Fake-Shop. Das Geld landet bei den Kriminellen, der Käufer bleibt erst einmal auf der Rechnung des legalen Online-Shops sitzen.

Da die Produkte als Neuware beim Käufer ankommen, kann es laut Landeskriminalamt Hamburg einige Zeit dauern, bis der Betrug auffliegt. Denn der legale Online-Shop melde sich oft erst nach einiger Zeit, dass die Zahlung des gekauften Produkts noch nicht eingetroffen ist.

Lesen Sie auch: LKA warnt vor neuer Kleinanzeigen-Masche: Das muss man jetzt unbedingt wissen (Fotos von Chatverläufen im Text)

Bei Betrug über Ebay und Amazon: Anzeige bei der Polizei erstatten

In der Zwischenzeit könne der Betrüger die Masche noch bei weiteren Kunden anwenden und das Geld in Sicherheit bringen.

Eine Anzeige solle dennoch erstattet werden, auch wenn der Betrug erst nach einiger Zeit bemerkt wird. Laut NDR seien Onlineshops bei derartigen Fällen oftmals kulant.