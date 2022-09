30 Kilometer durch den Berg - In Sachsen entsteht Deutschlands längster Bahntunnel

Der längste Eisenbahntunnel in Deutschland soll das Erzgebirge unterqueren. Was Geologen jetzt im Untergrund finden.

Pirna - Wie schmale Säulen sehen sie aus, die Gesteinsproben, einen Meter lang, rund 20 Zentimeter im Durchmesser. Sie lagern in passend angefertigten Holzkisten, eine hinter der anderen auf dem Boden einer alten Fabrikhalle am Stadtrand von Pirna in der Sächsischen Schweiz. „Das Gestein hier ist bis zu 540 Millionen Jahre alt“, sagt Ottomar Krentz. Er sagt das so beiläufig, als hätte er gerade über das Wetter geredet. 540 Millionen Jahre. Das ist, einerseits, erdgeschichtlich ein Wimpernschlag. Andererseits ist das eine unvorstellbar lange Zeitspanne. Krentz, kariertes Hemd, ergrautes Haar, ist Geologe. Er denkt in längeren Zeiträumen.