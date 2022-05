Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: 8. Harztorlauf lockt viele Profi- und Hobbysportler

Der Zwei-Kilometer-Schüler-Lauf findet in diesem Jahr wieder statt. Start ist in Niedersachswerfen.

Harztor/MZ - An diesem Sonntag heißt es wieder Laufschuhe an und ab auf die Strecke: Mit dem 8. Harztorlauf startet im benachbarten Landkreis Nordhausen in Harztor die größte Laufveranstaltung der gesamten Südharz-Region. Nachdem der Lauf 2020 ganz ausfallen musste und im letzten Jahr nur eine abgespeckte, coronagerechte Version durchgeführt werden konnte, wollen die Männer und Frauen um Harztorlauf-Vereinschef Dirk Wackerhagen endlich wieder in die Vollen gehen.