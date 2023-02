Dresden - Mehrere Schüsse haben am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Dresdner Innenstadt ausgelöst. Derzeit sei allerdings keine Gefahrensituation für die Bevölkerung erkennbar, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei alarmiert. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll ein Unbekannter mit einer Schreckschusswaffe in der Wilsdruffer Straße in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet nach dem Schützen.