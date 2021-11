Nach Absage und Hybrid: Bachfest plant für 2022 mit Publikum

Leipzig - Nach einer Absage und einer abgespeckten Digitalversion soll das Bachfest Leipzig 2022 wieder ein richtiges Publikumsfestival werden. „Ich habe immer gesagt: Wir machen Bachfest. Selbst die skeptischen Virologen sagen mir, dass wir ab Frühjahr eine nachhaltige Entspannung der Lage erleben werden“, sagte Intendant Michael Maul. Am 15. November beginnt der Vorverkauf für das Bachfest vom 9. bis 19. Juni 2022.

Unter dem Motto „Bach - We Are Family“ soll jenes Programm nachgeholt werden, das 2020 abgesagt werden musste. Dazu sollen Bachchöre aus aller Welt nach Leipzig kommen und am Programm mitwirken. Allerdings werde es kleine Veränderungen geben im Vergleich zu den Plänen von 2020. „Ich hätte gerne alles 1:1 übertragen auf 2022“, sagte Maul. Das sei wegen der Unsicherheiten in der Pandemie aber nicht möglich gewesen.

Statt knapp 50 Chören aus aller Welt werden nun rund 30 Chöre nach Leipzig kommen. Fernbleiben werden Ensembles aus Ländern wie Neuseeland, Australien oder Malaysia. Gestrichen wurde die Aufführung des kompletten Choralkantatenzyklus, der für 2020 in 18 Konzerten mit Chören aus aller Welt vorgesehen gewesen war. Er soll nun 2024 erklingen. „Wir haben „We Are Family“ also zweigeteilt“, sagte Maul.

Im Hauptprogramm habe das Bachfest dafür „noch eine Schippe draufgelegt“, wie der Intendant sagte. So sei eine Reihe zu Bachs Wurzeln auf sechs Konzerte erweitert worden. Darin werden Johann Sebastian Bachs frühe Werke in einen Kontext gesetzt mit Kompositionen seiner Verwandten und von Musikern wie Dieterich Buxtehude und Heinrich Schütz, die ihn beeindruckt haben. Zudem wird im Bachfest 2022 „300 Jahre Wohltemperiertes Klavier“ gefeiert.

Im Vorverkauf können die Besucher laut Maul noch keine festen Sitzplätze erwerben, sondern nur eine Preiskategorie. Zudem werden zunächst nur 50 Prozent der Kapazitäten angeboten. Grund sei, dass derzeit noch nicht vorhersehbar sein, wie viele Menschen in die Konzertsäle gehen dürfen. „Im Frühjahr, sobald wir Land sehen, werden wir entscheiden, ob wir noch weitere Kapazitäten freigeben“, sagte Maul.