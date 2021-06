Mutmaßlicher Kiosk-Einbrecher schläft nahe des Tatorts ein

Zwickau - In Zwickau hatte die Polizei nach einem Kiosk-Einbruch in der Nacht zu Freitag nur wenig Ermittlungsaufwand. Denn den mutmaßlichen Täter fanden die Beamten nur wenig entfernt, schlafend an einer Bushaltestelle. Um ihn herum war ein großer Teil der gestohlenen Waren verteilt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 19-Jährige soll zuvor die Scheibe des Kiosk eingeschlagen und dann eine große Menge Kühlware und einen geringen Betrag Bargeld entwendet haben.

Als ihn die Polizei ansprach, wehrte sich der 19-Jährige heftig und stieß dabei gegen eine Fensterscheibe der Haltestelle, die daraufhin zu Bruch ging. Er zog sich dabei Schnittverletzungen zu und musste zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein am Tatort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,26 Promille. (mz/slo)