Mode-Label „Deepmello“ Mode-Innovation aus Mitteldeutschland: Mit Rhabarberleder nach Paris

Schon vor Jahren entwickelte Anne-Christin Bansleben mit Kollegen an der Hochschule Anhalt in Bernburg ein Verfahren, mit dem Leder nachhaltig mit einem Extrakt aus der Rhabarberwurzel gegerbt werden kann. Das Material findet sich heute in vielen Produkten – von Schuhen bis hin zu Möbeln. Ebenso wie in Kleidung und Accessoires ihres Mode-Labels „Deepmello“.