Verschwiegenes Munitionsunglück Mitten im Urlaubsgebiet - Raketenregen aus dem Atom-Depot

Im August vor 45 Jahren schrammte die DDR nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Nach einem Blitzeinschlag flogen in einer Sowjet-Garnison hunderte Katjuscha-Geschosse unkontrolliert in die Luft.