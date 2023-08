Das West-Nil-Virus wird über Stechmücken übertragen. Bereits im Juli starben in Sachsen-Anhalt Tiere an einer Infektion. Das Bundesland ist Schwerpunktgebiet.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt sind die ersten West-Nil-Virus-Fälle in dieser Saison nachgewiesen worden. Das teilt das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) auf MZ-Anfrage mit. So seien zwei Tiere positiv getestet worden. Mitte Juli starb ein Waldkauz aus dem Tierpark in Dessau an der Infektion. Ende Juli verendete ein junger Turmfalke, der im Magdeburger Zoo abgegeben worden war. Die Region Sachsen-Anhalt gehört zu den Schwerpunktgebieten des Erregers.