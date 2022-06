Die wichtigsten Fragen zum Wahltag

Am Sonntag entscheiden die Menschen in Sachsen-Anhalt über den neuen Landtag. Die MZ beantwortet vorab die wichtigsten Fragen zur Abstimmung.

Nur mit Maske: In Wulfen bringt Wahlvorsteherin Luisa Trutschel Hinweisschilder an.

Halle (Saale) - 1,8 Millionen Menschen in Sachsen-Anhalt sind am Sonntag dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Viele haben zuvor bereits von der Wahl per Brief Gebrauch gemacht. Wie wichtig es ist, seine Stimmen abzugeben, verdeutlichte die Landeswahlleiterin kurz vor dem Urnen-gang noch einmal: „Demokratie braucht Wählerinnen und Wähler“ , sagte Christa Dieckmann.