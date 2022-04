Mit Elsterglanz ins Auenland

Sven Wittek und Gilbert Rödiger von Sachsen-Anhalts berühmtestem Comedy-Duo Elsterglanz wischen in einem High-Tech-Film den Staub vom Mansfeld.

Ein bisschen CSI Miami: Sven Wittek und Gilbert Rödiger am transparenten Bildschirm.

Eisleben - Es beginnt wie ein Science-Fiction-Film. Sven Wittek und Gilbert Rödiger stehen hinter transparenten Videowänden, es wabert geheimnisvolle Musik und die beiden derzeit wohl berühmtesten Mansfelder navigieren sich mit Gestensteuerung und einem gewaltigen roten Trackball durch die Eröffnungsszene eines Werbefilmes, der beim Videoportal Youtube und in den sozialen Netzwerken Furore macht: „Mansfeld-Südharz - Mittendrin mit Elsterglanz“ beschreibt eine Reise in ein Land, das so noch kaum jemand gesehen hat.