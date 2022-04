Mehrere Versammlungen in Magdeburg angemeldet: Polizei warnt vor Behinderungen

In der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts sind für den bevorstehenden Sonnabend versammlungsrechtliche Aktionen gemeldet worden. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Polizisten begleiten in Magdeburg eine Demonstration gegen die vom Land Sachsen-Anhalt verhängten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Auch für komenden Sonnabend wurden Aktionen angemeldet.

Magdeburg/DUR/mad - Für den kommenden Sonnabend sind in Magdeburg mehrere Demonstrationen angemeldet worden. Die Polizei in Magdeburg weist darauf hin, dass es in der Landeshauptstadt deshalb zu Verkehrsbehinderungen kommen kann.