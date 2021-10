Mehr Schutz für Journalisten: MDR und sächsische Polizei wollen stärker zusammenarbeiten

Leipzig/dpa - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und die sächsische Polizei wollen in Zukunft stärker zusammenarbeiten. Der MDR und die Polizeihochschule Sachsen unterzeichneten am Donnerstag eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Ziel soll sein, dass Journalisten und Polizisten mehr Verständnis für die Arbeit der jeweiligen Seite entwickeln und Medienvertreter bei Polizeieinsätzen besser geschützt werden - etwa vor Übergriffen von Demonstranten.

„Vor einigen Jahren hätte ich mir noch nicht vorstellen können, dass ich mir Sorgen mache bei Demonstrationen“, sagte MDR-Intendantin Karola Wille. Inzwischen gebe es aber teils offenen Hass und Aggressionen gegen Medienvertreter. Daher sei es wichtig für den MDR, seine Mitarbeiter bestmöglich etwa vor Übergriffen bei Demonstrationen zu schützen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei solle ein Baustein dafür sein.

Welche Rechte haben Journalisten - MDR will Polizei bei Ausbildung unterstützen

Bei der Kooperation soll es auch um die Arbeit und Rechte der Presse gehen. Polizisten sollten bereits in ihrer Ausbildung lernen, was Rundfunkfreiheit bedeute, etwa bei der Beschaffung von Filmmaterial, sagte Wille. „Umgekehrt heißt das auch: Wenn die Polizei ihrer Arbeit nachkommen muss, was bedeutet das für uns?“

Im Rahmen der Kooperation soll es Seminare sowohl für Auszubildende im mittleren Dienst der Polizei sowie für Kommissarsanwärter und gestandene Polizisten geben, wie Mirko Göhler, Prorektor der Hochschule der Sächsischen Polizei, erklärte. Konkrete Formate würden in den kommenden Monaten ausgearbeitet. Beide Seiten betonten, dass man schon jetzt im regelmäßigen Austausch sei, die Vereinbarung solle die Zusammenarbeit aber verstetigen. „Kritische Berichterstattung über die Polizei wird es natürlich weiterhin geben“, sagte Wille.

Crona-Demos: Journalisten werden regelmäßig angegriffen

In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Übergriffen auf Journalisten bei Demonstrationen etwa gegen die Corona-Maßnahmen gekommen. Ein ZDF-Fernsehteam war beispielsweise am 1. Mai 2020 in Berlin am Rande einer Demo von Unbekannten überfallen worden.

Auch die Arbeit der Polizei bei Demonstrationen stand zuletzt in der Kritik. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) hatte im September kritisiert, dass es bei der „Wir sind alle LinX“-Demonstration zu Übergriffen auf Medienvertreter durch die Polizei gekommen sei.