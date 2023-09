Hebamme aus Chile Mehr als 3.350 Kinder ins Leben begleitet

Im September 1973 putscht in Chile General Pinochet gegen den gewählten Präsidenten Salvador Allende und errichtet eine Militärdiktatur. Die gebürtige Chilenin Carmen Gennermann spricht über ihre Flucht und den Weg in ihren Traumberuf Hebamme in der DDR.