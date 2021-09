Medienpreis Goldene Henne wird in Leipzig verliehen

Leipzig - In einer TV-Gala wird am heutigen Freitagabend die Goldene Henne verliehen. Der Preis geht in verschiedenen Kategorien an Stars aus Film, Musik oder Sport. Schon vorab wurde bekanntgegeben, dass Schauspieler Wolfgang Stumph (75) eine Henne für sein Lebenswerk erhält. Die Auszeichnungen werden in Leipzig verliehen, das MDR Fernsehen überträgt die von Kai Pflaume moderierte Gala live. Vergeben wird der Preis gemeinsam von der Zeitschrift „Super Illu“ und dem MDR Fernsehen.

Die Goldene Henne wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an. Der Name erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann.