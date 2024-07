Wahlplakat wirbt mit "In aller Freundschaft": MDR geht gegen die Linke vor

Alles andere als "in aller Freundschaft": Der MDR geht juristisch gegen Wahlplakate der sächsischen Linken vor.

Leipzig. - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) geht juristisch gegen die sächsische Linke im Zusammenhang mit einem Wahlplakat der Partei vor. Es trägt die Aufschrift „In aller Freundschaft: Jede Klinik zählt“ und entspricht damit im ersten Teil dem Titel der sehr erfolgreichen Arztserie des MDR.

Der Sender bestätigte auf Anfrage, dass man eine Unterlassungserklärung an die Partei geschickt hat. Der Titel der Serie sei geschützt, hieß es.

Linke in Sachsen reagiert mit Unverständnis auf Vorgehen des MDR

Die Linke äußerte Unverständnis. Sie versteht das Plakat zur Landtagswahl am 1. September als Botschaft, dass kein weiteres Krankenhaus geschlossen wird. „Es verwundert uns, dass der MDR auf diese Weise gegen eine politische Partei in Sachsen vorgeht. Fernsehserien und Wahlkampf sind zwei Paar Schuhe, und die Formulierung "In aller Freundschaft" ist auch abseits des Serientitels im Alltag gebräuchlich“, sagte Landesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter Lars Kleba.

Man werde die Sache juristisch prüfen lassen: „Aus unserer Sicht lässt sich aus dem Plakatmotiv nicht der Eindruck ableiten, dass der MDR uns im Wahlkampf unterstützen würde.“

MDR strahlt "In aller Freundschaft" seit über 25 Jahren aus

Die Arztserie „In aller Freundschaft“ läuft seit gut 25 Jahren beim MDR und erfreut sich großer Beliebtheit beim Publikum. Inzwischen gibt es schon mehr als 1.000 Folgen aus der „Sachsenklinik“. Der Sender organisiert Fanfeste im Kontext der Serie.