Bei einem Besuch Anfang der 70er Jahre überreichte Kubas Diktator Fidel Castro dem verblüfften Erich Honecker eine Insel, die er zuvor in „Cayo Ernest Thaelmann“ hatte umbenennen lassen. Bis heute umgibt das Eiland der Mythos, zu Deutschland zu gehören.

Die Thälmann-Insel, die Fidel Castro angeblich an die DDR verschenkte.

Halle/MZ. - Sie haben alles wunderbar inszeniert. Hinten an der Wand schaut Lenin schaut seinen Erben wohlwollend über die Schultern. Vorn steht Fidel Castro, mit lässig aufgeknöpfter Kampfjacke und dicker Rolex-Uhr am Arm. Er pikst den Finger auf eine Landkarte. „Da ist sie“, sagt er, die „Cayo Ernest Thaelmann“. Erich Honecker, der neben dem kubanischen Revolutionsführer steht, verhindert hilfreich, dass das Kartenblatt sich zusammenrollt. Doch der DDR-Staats- und Parteichef guckt ein wenig skeptisch. Eine Insel? In der Karibik? Als Geschenk? Für uns?