Mann will Huf vom Goldenen Reiter abtrennen

Dresden - Eines der bekanntesten Denkmale Dresdens, der Goldene Reiter am Neustädter Markt, ist am Sonntagvormittag beschädigt worden. Zeugen hatten einen Mann beobachtet, wie er mit einem Winkelschleifer und einem Hammer am Reiterstandbild hantierte. Die gerufenen Polizisten stellten den 54-Jährigen kurze Zeit später in der Nähe fest. Offenbar hatte er versucht, einen Huf abzutrennen. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Gegen den Mann wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt