Mann soll Ehefrau in Plauen getötet haben

In Plauen soll ein Mann am Sonntag seine eigene Ehefrau getötet haben (Symbolbild).

Plauen/dpa - Ein 63 Jahre alter Mann soll in Plauen seine gleichaltrige Ehefrau getötet haben. Er habe sich am Sonntagabend über den Notruf gemeldet und von der Tat berichtet, teilte die Polizei am Montag mit. Die tote Frau wurde in der Wohnung des Ehepaares gefunden.

Der Mann habe in dem Telefonat zudem angeben, sich von der Sperrmauer der Talsperre Pöhl stürzen zu wollen. Die Wasserwacht fand den 63-Jährigen später in der Talsperre. Er sei unverletzt gewesen, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauerten laut Polizei noch an.