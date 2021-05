Mann bei Streit in Magdeburg von Unbekannten schwer verletzt

Magdeburg - In Magdeburg ist am Sonntagmorgen ein Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Der 42-Jährige sei gegen 5.00 Uhr morgens in der Innentstadt von in einen Streit mit mindestens zwei Personen verwickelt worden, so die Mitteilung der Polizei.

Eine eingeleitete Suche in der Umgebung nach den beteiligten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, ist unbekannt und nun Gegenstand weiterer polizeilichen Ermittlungen. (mz/mad)