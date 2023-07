Lost Place in Sachsen-Anhalt Sonnige Aussichten in Könnern - Rettung für den roten Riesen der Malzfabrik?

Am Bahnhof von Könnern erinnert ein großer Komplex aus halbverfallenen Backsteinbauten an eine industrielle Blütezeit, als die Region noch große Aktiengesellschaften hatte, deren Anteilsscheine an Börsen in Halle und Leipzig gehandelt wurden.