Millionenprojekt in Dresden Nazis hatten es abgerissen - Graf-Luckner-Schloss entsteht als Nachbau neu

In Dresden-Altfranken entsteht derzeit ein Nachbau des Familien-Schlosses der in Halle bekannten Grafenfamilie von Luckner. Das Schloss war einst von den Nazis abgerissenen worden. Wer der Bauherr ist und was dieser damit vorhat.