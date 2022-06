Lost Place in Sachsen-Anhalt: Das soll aus dem Trommelpalast an der Saale werden

Erst war es ein prächtiges Bad, dann verwandelte der Drechsler Johannes Link das strahlende Gebäude an der Saale in Weißenfels in die Trommelfabrik Sonor. Auf deren Produkten schlagen Stars bis heute den Takt. Das Stammhaus aber wartet auf Erweckung.

Weißenfels/MZ - - Es fehlt ein großes Stück Fußboden direkt neben dem weitläufigen Saal in der ersten Etage, dem seine einstige Pracht noch anzusehen ist. Rostige Stahlträger hängen in der Luft, mit ein paar Metern Flatterband provisorisch abgespannt. Durch die halbrunden Fenster fällt das Licht auf Reste der Wandtäfelung aus Holz, die zerkratzt ist, aber ahnen lässt, wie beeindruckend dieses Haus direkt am Saaleufer in Weißenfels einmal ausgesehen haben muss. Wie ein Schloss wirkt das, was Fans von vergessenen und vergehenden historischen Bauten den „Trommel-Palast“ nennen.