Berge von Garn in der Tuchfabrik in Forst

Forst/MZ - Der Auszug muss in allerhöchster Eile vollzogen worden sein. Nach mehr als einhundert Jahren, in denen in den großen Backsteinbauten der Fabriken von Adolf Noack und Hermann Bergami im Städtchen Forst in der Lausitz Tuch gewebt wurde, brach alles ganz schnell zusammen. Es blieb einfach liegen, was übrig war vom „deutschen Manchester“, wie die Niederlausitz lange genannt worden war.