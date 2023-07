Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kunersdorf/MZ - Mehrmals am Tag meldete sich 16/448 mit aktuellen Wetternachrichten. Bewölkt, Regen, die Temperatur, Nebel oder Schnee, der Sender, versteckt in einem kleinen Waldstück, den die Leute in den Kunersdorf, Bliesdorf und Wriezen Rüsterbusch nennen, tickerte die Daten in die Welt hinaus. Der Oderbruch ist nass. Der Oderbruch ist sehr nass. Im Oderbruch ist es heute sehr, sehr trocken.