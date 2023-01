Lost Place im Harz Blaues Auge in Seenot - Wie der Harz sein Südseeparadies verlor

Beim Harzort Hüttenrode verwandelte sich eine Industriebrache in den vergangenen 100 Jahren in einen azurblau schillernden See. Nun aber ist das blaue Auge verschwunden – Ausflügler und Touristen stehen ratlos vor einem leeren Loch im Felsen.