Lockerungen in Sachsen: 3G-Regel für Einzelhandel beschlossen

Die neue Corona-Verordnung in Sachsen soll ab dem 6. Februar in Kraft treten.

Dresden/dpa - Sachsen lockert die Corona-Regeln für den Einzelhandel. Künftig dürfen neben Geimpften und Genesenen (2G) auch negativ Getestete in Geschäfte, die nicht zum lebensnotwendigen Bereich gehören. Das teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden mit. Die neue Corona-Verordnung soll vom 6. Februar an gelten.

Voraussetzung für die Lockerung ist, dass die Belastungsstufe bei den Krankenhäusern unterschritten wird. Der Grenzwert bezieht sich darauf, dass an drei aufeinander folgenden Tagen nicht mehr als 1.300 Corona-Erkrankte auf den Normalstationen oder 420 Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen. Wird diese Schwelle unterschritten, entfallen auch die Beschränkungen für die Öffnungszeiten. Bislang durften die Geschäfte lediglich bis 20.00 Uhr öffnen.