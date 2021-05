Linienbus von fliegendem Trampolin gerammt

Im sächsischen Kamenz ist am Dienstag ein Linienbus mit einem Trampolin kollidiert (Symbolbild).

Kamenz - Ein Linienbus in Kamenz ist von einem ungewöhnlichen Flugobjekt gerammt worden: Ein Trampolin krachte auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Bei dem Vorfall am Dienstag sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Trampolin habe sich auf einem Firmengelände aus seiner Verankerung gelöst und sei von einer starken Windböe über die Fahrbahn getrieben worden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. (dpa)