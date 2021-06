Weiterer Lkw-Brand in Leipzig - ist es ein Serientäter?

Leipzig - In Leipzig hat erneut ein Fahrzeug gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, zündeten unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag einen Lastwagen im Stadtteil Gohlis an. Der Lkw brannte im Frontbereich aus. Erst in der Nacht zuvor hatten in dem Viertel fünf Fahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht in den meisten Fällen von Brandstiftung aus und schließt eine politische Motivation nicht aus. Daher hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.