Letztes Opfer der Todesstrafe in der DDR Warum wurde Stasi-Hauptmann Teske hingerichtet? Spuren führen auch nach Sachsen-Anhalt

Am 26. Juni vor 40 Jahren wurde der Stasi-Hauptmann Werner Teske wegen vermeintlichen Verrats in Leipzig hingerichtet. Die sorgsam verwischten Spuren des letzten Opfers der Todesstrafe in der DDR führen auch nach Sachsen-Anhalt.