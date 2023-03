Vor 90 Jahren soll der Niederländer Marinus van der Lubbe den Reichstag angezündet haben. Haben die Nazis sein Geständnis erzwungen? In Leipzig wird nun sein Leichnam untersucht.

Warum diese Männer in Leipzig eine Leiche ausgegraben haben

Sie haben van der Lubbes Leichnam ausgebuddelt: Alfred E. Otto Paul (l.) und Heinz-Joachim Halbach, hier am Gedenkstein für den Niederländer auf dem Südfriedhof in Leipzig

Leipzig/MZ - Man muss schon genau hinschauen, um hier ein Grab zu erkennen. „Sehen Sie die Senke?“, fragt Alfred E. Otto Paul und weist auf die verschneite Wiese in der Südwestecke des Leipziger Südfriedhofes, über den der Wind unbarmherzig Schneeregen weht. Unweit vom Weg zeigt sich eine sanfte Kuhle, vielleicht ein auf zwei Meter in der Fläche. Dort also soll Marinus van der Lubbe seine letzte Ruhe gefunden haben. Abteilung VIII, Gruppe 8.