Warum auch der Felsenkeller in Leipzig viele Veranstaltungen absagen muss

Ein Blick auf das Programm des Leipziger Felsenkellers in den vergangenen Wochen hat vor allem eines gezeigt: Viele der geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Geschäftsführer Jörg Folta erklärt, wie es mit der Eventlocation weitergeht.

Im Felsenkeller in Leipzig finden oft Konzerte und Veranstaltungen statt.

Leipzig/MZ - Im Veranstaltungskalender des Felsenkellers in Leipzig fand sich zuletzt vor allem immer eine Notiz: „Abgesagt“. Die Gründe dafür seien vielfältig, sagt Geschäftsführer Jörg Folta auf Anfrage der MZ. „Aber hauptsächlich lag das an abzusehenden zurückhaltenden Ticketkäufen. Viele Veranstaltungen waren unter diesen Bedingungen wirtschaftlich nicht mehr tragbar“, so Folta. Steigende Energie- und Betriebskosten machten zuletzt auch der Gastronomie- und Kulturszene zu schaffen.