Von Lkw-Fahrerin übersehen Von Lkw-Fahrerin übersehen: E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall in Leipziger Krankenhaus

Leipzig - Ein 81-jähriger Radfahrer ist von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Der Mann wollte mit seinem Rad am Dienstag die Bundesstraße 6 überqueren. Er wurde erfasst, als die 56-jährige LKW-Fahrerin auf die B6 einbog, wie die Polizei Leipzig am Mittwoch mitteilte. Der Radfahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Tag starb. ...