Leipzig/dpa - Nach dem Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 38 bei Leipzig in Fahrtrichtung Dreieck Parthenaue ist die Fahrbahn am Donnerstagmorgen voll gesperrt. Grund für das Feuer zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Süd und Leipzig-Südost sei ein technischer Defekt an dem Lkw, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.