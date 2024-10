Unfall in Leipzig Polizei: Tragödie unter Geschwistern - Siebenjährige stirbt an schweren Verletzungen

Nach einem Notruf hat die Polizei in Leipzig am Freitagabend ein schwer verletztes Kind in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen starb wenig später. Nach ersten Erkenntnissen hat die Schwester des Mädchens die Verletzungen verursacht.