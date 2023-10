Leipzig/Schkeuditz - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 181 westlich von Leipzig sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verletzten sich zwei von ihnen schwer. In einer Linkskurve sei das Auto eines 68-Jährigen in den Gegenverkehr geraten.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto einer 19-Jährigen, das sich daraufhin überschlug. Das andere Auto kollidierte mit einem weiteren Auto eines 56-Jährigen und blieb anschließend auf der Fahrbahn stehen.

Die 19-Jährige und ihr 20 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der 68-Jährige und der 56-Jährige hingegen schwer. Alle vier kamen ins Krankenhaus. Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.