Ein mit Baumstämmen beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen auf der A9 bei Leipzig umgekippt. Die Autobahn in Richtig Berlin ist seither voll gesperrt.

Wegen eines Unfalls mit einem Holzlaster bei Leipzig ist die A9 in Richtung Berlin seit Donnerstagmorgen gesperrt.

Leipzig. - Auf der A9 in Richtung Berlin ist es am Donnerstagmorgen zwischen Leipzig-West und Großkugel zu einem schweren Unfall mit einem Holzlaster gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war ein Reifen des mit Baumstämmen beladenen Lkw geplatzt, woraufhin dieser gegen die Leitplanke fuhr und umkippte. Die Baumstämme verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

Durch herumfliegende Holzteile wurden auf der Gegenfahrbahn ein Pkw sowie ein Lkw beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Laut Polizei soll die Sperrung der A9 in Richtung Berlin noch bis in die frühen Abendstunden aufrecht erhalten werden. Die Räumungsarbeiten dauern an.

Wegen der Autobahnsperrung staute sich der Verkehr teilweise bis Bad Dürrenberg. Auch auf den Umleitungsstrecken gab es Stau.